Ляшко обещает ковид-прививки всем желающим до конца года

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца 2021 всех украинский, желающих привиться, вакцинируют двумя дозами препарата.

Источник: Издание DW, которое цитирует Ляшко

Прямая речь: "Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируют всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. За месяц можно делать пять миллионов является каскадный метод".

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорваны кампании иммунопрофилактики, в 2008-м, 2015-м, 2018 годах. Кампания по COVID запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач ".

Детали: По словам Ляшко, эта кампания по вакцинации будет отличаться от других. Он также добавил, что гарантирует доведение кампании до логического завершения.

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