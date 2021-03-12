Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко обещает ковид-прививки всем желающим до конца года

Пятница, 12 марта 2021, 13:12
Ляшко обещает ковид-прививки всем желающим до конца года

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца 2021 всех украинский, желающих привиться, вакцинируют двумя дозами препарата.

Источник: Издание DW, которое цитирует Ляшко

Прямая речь: "Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируют всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. За месяц можно делать пять миллионов является каскадный метод".

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорваны кампании иммунопрофилактики, в 2008-м, 2015-м, 2018 годах. Кампания по COVID запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач ".

Детали: По словам Ляшко, эта кампания по вакцинации будет отличаться от других. Он также добавил, что гарантирует доведение кампании до логического завершения.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
  • Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
  • Также от COVID-19 вакцинировались президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
  • Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Викторкоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: