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Ляшко обещает ковид-прививки всем желающим до конца года

Пятница, 12 марта 2021, 14:12

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца 2021 всех украинский, желающих привиться, вакцинируют двумя дозами препарата.

Источник: Издание DW, которое цитирует Ляшко

Прямая речь: "Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируют всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. За месяц можно делать пять миллионов является каскадный метод".

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорваны кампании иммунопрофилактики, в 2008-м, 2015-м, 2018 годах. Кампания по COVID запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач ".

Детали: По словам Ляшко, эта кампания по вакцинации будет отличаться от других. Он также добавил, что гарантирует доведение кампании до логического завершения.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
  • Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
  • Также от COVID-19 вакцинировались президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
  • Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.

Темы: Ляшкокоронавирусвакцинация


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