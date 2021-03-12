Литвин обвинил Данилова во вмешательстве в избирательный процесс университета Шевченко

Бывший спикер парламента Владимир Литвин уверен, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Источник: Литвин в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Данилов во время брифинга 11 марта, комментируя принятие "Харьковских соглашений" в 2010 году сказал о Литвине, что ему "было бы стыдно смотреть в глаза студентам, и при этом голосовать за те позорные вещи".

Прямая речь Литвина: "Я бы предложил секретарю СНБО прийти к студентам, и мы с ними поговорим и посмотрим, кто имеет право смотреть в глаза студентам - человек, который безапелляционно делает заявления, вмешивается в избирательный процесс в университете. Я думаю, что можно было бы подождать и свои оценочные суждения выразить в установленном порядке.

Это, как минимум, аморально и непорядочно. Я понимаю, что есть заинтересованность в другом кандидате, но не в такой ломовой способ это нужно делать".

Напомним: