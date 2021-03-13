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"Слуги народа" Киевщины против назначения Дубинского в руководящий орган партии

Суббота, 13 марта 2021, 23:44

Киевская областная организация партии "Слуга народа" заявила о недопустимости вхождения Александра Дубинского в руководящий орган политсилы - Национальный совет громад.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа"

Дословно: "Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет громад действующего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его в должности руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии - представляется позицией всей организации".

Детали: Учитывая это "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации партии, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также вопросы образования новых руководящих органов областной организации.

Отмечается, что распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко по требованию членов Киевской облорганизации.

Почему это важно: Во время конференции областной организации партии Александра Дубинского могут лишить должности главы Киевской областной организации. Ведь именно по этой квоте он попал в руководящие органы партии после съезда в субботу. Национальный совет громад "Слуги народа" состоит из глав областных организаций партии, киевской городской и криворожской городской организаций.

Знать больше: Отработанный. Как Дубинский превратился в партийный балласт "Слуги народа"

Напомним: Нардеп Александр Дубинский попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: ДубинскийСлуга народа


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