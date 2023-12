Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска готовится к суборбитальному тестовому полету 11-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Источник: Federal Aviation Administration U.S.

Детали: SN11 уже установлено на пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, которое Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

На понедельник, 15 марта, запланировано статическое огневое испытание всех трех двигателей, а уже во вторник планируется выполнить запуск и посадку Starship SN11.

Испытания предыдущих прототипов

Starships - three unique side-by-side cool clips from Mary, syncing the moment of Raptors' ignition prior to landing. @NASASpaceflight @SpaceX @BocaChicaGal https://t.co/5iseEE9ihu pic.twitter.com/v9QaTU8dN4