Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска готовится к суборбитальному тестовому полету 11-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Источник: Federal Aviation Administration U.S.

Детали: SN11 уже установлено на пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, которое Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

На понедельник, 15 марта, запланировано статическое огневое испытание всех трех двигателей, а уже во вторник планируется выполнить запуск и посадку Starship SN11.

Испытания предыдущих прототипов

Фото: Jack Beyer

Фото: Mary

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 13th March 2021 pic.twitter.com/BBSOsLFt0f — Brendan (@_brendan_lewis) March 13, 2021

Decommissioned Starship SNx test tanks and prototypes. 6th March 2021 pic.twitter.com/j7g01o1WJV — Brendan (@_brendan_lewis) March 6, 2021

Что предшествовало: Космический корабль Илона Маска Starship впервые удачно приземлился... а потом взорвался. Фото обломков

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.

2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

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