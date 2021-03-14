Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе

Воскресенье, 14 марта 2021, 01:23
Фото: SpacePadreIsle

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска готовится к суборбитальному тестовому полету 11-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Источник: Federal Aviation Administration U.S.

Детали: SN11 уже установлено на пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, которое Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

На понедельник, 15 марта, запланировано статическое огневое испытание всех трех двигателей, а уже во вторник планируется выполнить запуск и посадку Starship SN11.

Испытания предыдущих прототипов

 
Фото: Jack Beyer
 
Фото: Mary

Что предшествовало: Космический корабль Илона Маска Starship впервые удачно приземлился... а потом взорвался. Фото обломков

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.
  • 2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX

Темы: Илон Масккосмос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу

фотоКличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

фотоСтало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе

В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах

Все новости...
Илон Маск
На Илона Маска подали в суд из-за его "беспорядочных" твитов
Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
SpaceX готовится запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink
Последние новости
02:22
ВидеоВосьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз
01:23
ВидеоЗапуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе
00:54
Bitcoin обновил исторический максимум
00:35
Больше всего новых случаев COVID в Европе в Италии, Франции и Польше
23:56
Столичный регион Франции не может справиться с наплывом больных Covid
23:44
"Слуги народа" Киевщины против назначения Дубинского в руководящий орган партии
23:15
Порошенко призвал украинцев вакцинироваться
22:37
ГБР завершило следствие по делу присвоения 2,4 млн при строительстве казарм
22:04
На МКС продолжает падать давление – российский космонавт
21:29
В Минздраве рассказали о Covid-вакцинации пожилых людей
Все новости...