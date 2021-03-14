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Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе

Воскресенье, 14 марта 2021, 00:23
Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе
Фото: SpacePadreIsle

Американская частная космическая компания SpaceX изобретателя Илона Маска готовится к суборбитальному тестовому полету 11-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Источник: Federal Aviation Administration U.S.

Детали: SN11 уже установлено на пусковом комплексе SpaceX у городка Бока Чика в штате Техас, которое Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

На понедельник, 15 марта, запланировано статическое огневое испытание всех трех двигателей, а уже во вторник планируется выполнить запуск и посадку Starship SN11.

Испытания предыдущих прототипов

 
Фото: Jack Beyer
 
Фото: Mary

Что предшествовало: Космический корабль Илона Маска Starship впервые удачно приземлился... а потом взорвался. Фото обломков

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.
  • 2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

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Темы: Илон Масккосмос
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