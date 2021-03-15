Россия более 3 месяцев не отдает тело убитого на границе украинца

Семья украинца Евгения Голубева, который погиб во время стрельбы на границе Украины и России, уже более трех месяцев не может вернуть его тело на родину.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на жену погибшего Сабину Голубеву

Прямая речь Голубевой: "Я лично звонила – посольство мне установило контакт – следователю Белгородской области. Когда я консультировалась, когда и как я могу получить тело мужа, то он мне сказал, что тело Голубева находится в морге. И пока никакой информации мне сообщить не могут.

Потом, когда я созванивалась с заведующим бюро белгородского морга, то он мне сказал: приезжайте хоть сейчас. Только вам нужно разрешение следователя, который ведет это дело".

Детали: Позже жене сказали, что дело из Белгорода передали в Москву, в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

В украинском МИД сообщили, что несмотря на многочисленные запросы в МИД и другие компетентные органы России официальный ответ о подтверждении факта гибели Евгения Голубева и обстоятельств его гибели не поступал.

По данным посольства Украины в РФ, тело Голубева сейчас находится на хранении в "Белгородском бюро судмедэкспертизы" до отдельного распоряжения органа досудебного расследования. Уголовное производство по факту смерти украинца расследует Главное следственное управление Следкома РФ.

По словам российских следователей, разрешение на выдачу тела для захоронения предоставят после получения окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы.

Согласно документам российского следствия, полученным от источника в правоохранительных органах, стрелял в украинца военнослужащий Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области подполковник Дмитрий Пешехонов. С ним в наряде также были старший лейтенант Егор Ермолаев и прапорщик Юрий Чиж.

В то же время собеседник "Донбасс Реалии" в правоохранительных органах предполагает, что стрельбу умышленно списывают на этот наряд, чтобы скрыть следы подготовки провокации спецназовцами ФСБ.

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