Венедиктова пока ничего не готова сказать по делу "вагнеровцев": идут экспертизы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова указывает, что так называемое дело "вагнеровцев" расследуется правоохранительными органами и в нем осуществляются экспертизы.

Источник: Венедиктова в комментарии журналистам

Прямая речь Венедиктовой: "Есть дело в ГБР и мне кажется, что есть дело в СБУ... На сегодняшний момент расследование продолжается.

Когда я интересовалась состоянием этих дел, были экспертизы. Я не думаю, что что-то изменилось. Потому что, если уже были бы экспертизы и результаты, пожалуй бы, так же какая-то деятельность и совещания у нас были.

Поэтому орган досудебного расследования ГБР... На сегодняшний момент говорить о чем-то нет простого смысла. Это будет просто политические манипуляции. Правоохранители ничего скрывать не собираются".

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