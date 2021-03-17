Венедиктова пока ничего не готова сказать по делу "вагнеровцев": идут экспертизы
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова указывает, что так называемое дело "вагнеровцев" расследуется правоохранительными органами и в нем осуществляются экспертизы.
Источник: Венедиктова в комментарии журналистам
Прямая речь Венедиктовой: "Есть дело в ГБР и мне кажется, что есть дело в СБУ... На сегодняшний момент расследование продолжается.
Когда я интересовалась состоянием этих дел, были экспертизы. Я не думаю, что что-то изменилось. Потому что, если уже были бы экспертизы и результаты, пожалуй бы, так же какая-то деятельность и совещания у нас были.
Поэтому орган досудебного расследования ГБР... На сегодняшний момент говорить о чем-то нет простого смысла. Это будет просто политические манипуляции. Правоохранители ничего скрывать не собираются".
Предыстория:
- В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
- Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовилимасштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.