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Венедиктова пока ничего не готова сказать по делу "вагнеровцев": идут экспертизы

Среда, 17 марта 2021, 16:31

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова указывает, что так называемое дело "вагнеровцев" расследуется правоохранительными органами и в нем осуществляются экспертизы.

Источник: Венедиктова в комментарии журналистам

Прямая речь Венедиктовой: "Есть дело в ГБР и мне кажется, что есть дело в СБУ... На сегодняшний момент расследование продолжается.

Когда я интересовалась состоянием этих дел, были экспертизы. Я не думаю, что что-то изменилось. Потому что, если уже были бы экспертизы и результаты, пожалуй бы, так же какая-то деятельность и совещания у нас были.

Поэтому орган досудебного расследования ГБР... На сегодняшний момент говорить о чем-то нет простого смысла. Это будет просто политические манипуляции. Правоохранители ничего скрывать не собираются".

Предыстория:

  • В сентябре 2020 в Государственном бюро расследований жаловались, что из СБУ не пришел ни один свидетель, который дал бы показания по делу о возможной спецоперации СБУ по задержанию наемников ПВК Вагнера и ее срыв.
  • Уже в марте 2021 там сообщили, что дело расследуют, проводятся допросы, в том числе, главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовилимасштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.

Темы: РосcияОфис генпрокурора


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