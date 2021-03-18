Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бунт в Лукьяновском СИЗО: Еще двух "торнадовцев" освободили из-под стражи

Четверг, 18 марта 2021, 08:32
Бунт в Лукьяновском СИЗО: Еще двух торнадовцев освободили из-под стражи
"Торнадовцы" Максим Глебов и Никита Куст. Фото hromadske

Двух экс-бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова, которых обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО летом 2018 года, освободили из-под стражи.

Источник: hromadske со ссылкой на адвоката Руслана Сушко

Прямая речь: "Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела".

Детали: Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест вынес Шевченковский райсуд Киева 17 марта.

Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Куст – в Боярке.

Что было раньше: 15 февраля Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи еще двух обвиняемых "торнадовцев": Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука.

Для справки: Всего в деле 9 обвиняемых. В частности, 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов), которые приговором Оболонского райсуда Киева в 2017 году были осуждены на 5-11 лет за насилие и пытки. 

А также один экс-работник Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, помогал бунтовавшим осужденным. Быстрицкий сейчас также находится под домашним арестом.

Предыстория:

  • 9 августа 2018 года правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление. Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.
  • Киевская милиция открыла производство по посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
  • Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам.
  • Позже в ГПУ сообщили, что правоохранители провели обыски в камерах "торнадивцев" и нашли флаг со свастикой, дорогой алкоголь, самодельные биты, молотки, ножи, столярные инструменты, отвертки, веревки, деревянные макеты ножей и тому подобное.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевСИЗОсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
Все новости...
Реклама: