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Бунт в Лукьяновском СИЗО: Еще двух "торнадовцев" освободили из-под стражи

Четверг, 18 марта 2021, 09:32
"Торнадовцы" Максим Глебов и Никита Куст. Фото hromadske

Двух экс-бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова, которых обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО летом 2018 года, освободили из-под стражи.

Источник: hromadske со ссылкой на адвоката Руслана Сушко

Прямая речь: "Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела".

Детали: Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест вынес Шевченковский райсуд Киева 17 марта.

Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Куст – в Боярке.

Что было раньше: 15 февраля Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи еще двух обвиняемых "торнадовцев": Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука.

Для справки: Всего в деле 9 обвиняемых. В частности, 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов), которые приговором Оболонского райсуда Киева в 2017 году были осуждены на 5-11 лет за насилие и пытки. 

А также один экс-работник Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, помогал бунтовавшим осужденным. Быстрицкий сейчас также находится под домашним арестом.

Предыстория:

  • 9 августа 2018 года правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление. Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.
  • Киевская милиция открыла производство по посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
  • Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам.
  • Позже в ГПУ сообщили, что правоохранители провели обыски в камерах "торнадивцев" и нашли флаг со свастикой, дорогой алкоголь, самодельные биты, молотки, ножи, столярные инструменты, отвертки, веревки, деревянные макеты ножей и тому подобное.

Темы: КиевСИЗОсуд


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