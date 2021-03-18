Бунт в Лукьяновском СИЗО: Еще двух "торнадовцев" освободили из-под стражи
Двух экс-бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова, которых обвиняли в деле о бунте в Лукьяновском СИЗО летом 2018 года, освободили из-под стражи.
Источник: hromadske со ссылкой на адвоката Руслана Сушко
Прямая речь: "Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела".
Детали: Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест вынес Шевченковский райсуд Киева 17 марта.
Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Куст – в Боярке.
Что было раньше: 15 февраля Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи еще двух обвиняемых "торнадовцев": Анатолия Пламадялу и Бориса Гульчука.
Для справки: Всего в деле 9 обвиняемых. В частности, 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов), которые приговором Оболонского райсуда Киева в 2017 году были осуждены на 5-11 лет за насилие и пытки.
А также один экс-работник Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, помогал бунтовавшим осужденным. Быстрицкий сейчас также находится под домашним арестом.
Предыстория:
- 9 августа 2018 года правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление. Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.
- Киевская милиция открыла производство по посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам.
- Позже в ГПУ сообщили, что правоохранители провели обыски в камерах "торнадивцев" и нашли флаг со свастикой, дорогой алкоголь, самодельные биты, молотки, ножи, столярные инструменты, отвертки, веревки, деревянные макеты ножей и тому подобное.