Истек последний день дела Татарова: следствие и прокуратура его не закончили
Правоохранители не завершили следствие по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.
Источник: комментарий Службы безопасности, Офиса генпрокурора и адвоката подозреваемого Максима Микитася "Украинской правде"
Детали: В Службе безопасности отметили, что после отказа суда продлить сроки следствия прокурор обязан в течение пяти дний совершить одно из действий:
1. закрыть уголовное производство;
2. обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;
3. обратиться в суд с обвинительным актом/ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.
В то же время, по состоянию на вечер 1 марта прокурор ничего из перечисленного не сделал.
В Офисе генпрокурора также сказали, что "действия по завершению расследования... на сегодняшний день не совершаются".
Кроме того, прокуратура уверяет, что подала апелляционную жалобу на решение суда, который не продлил сроки следствия.
В то же время, в постановлении суда говорится, что она не подлежит обжалованию.
Артур Габриелян, адвоката одного из подозреваемых Максима Микитася, сказал УП, что решение суда вступает в силу сразу.
Что было раньше: По делу Татарова оставался один день дня завершения следствия из-за того, что суд отказался продлить сроки.
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Предыстория:
- 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрениезаместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
- 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
- НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.