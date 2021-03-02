Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Истек последний день дела Татарова: следствие и прокуратура его не закончили

Вторник, 2 марта 2021, 00:10

Правоохранители не завершили следствие по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, хотя суд приказал сделать это до 1 марта.

Источник: комментарий Службы безопасности, Офиса генпрокурора и адвоката подозреваемого Максима Микитася "Украинской правде"

Детали: В Службе безопасности отметили, что после отказа суда продлить сроки следствия прокурор обязан в течение пяти дний совершить одно из действий:
1. закрыть уголовное производство;
2. обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности;
3. обратиться в суд с обвинительным актом/ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

В то же время, по состоянию на вечер 1 марта прокурор ничего из перечисленного не сделал.

В Офисе генпрокурора также сказали, что "действия по завершению расследования... на сегодняшний день не совершаются".

Кроме того, прокуратура уверяет, что подала апелляционную жалобу на решение суда, который не продлил сроки следствия.

В то же время, в постановлении суда говорится, что она не подлежит обжалованию.

Артур Габриелян, адвоката одного из подозреваемых Максима Микитася, сказал УП, что решение суда вступает в силу сразу.

Что было раньше: По делу Татарова оставался один день дня завершения следствия из-за того, что суд отказался продлить сроки.

Читайте также: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении Татарова.
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрениезаместителю председателя ОП. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки эксперту. Речь идет о деле застройщика Максима Микитася, у которого Татаров работал юристом.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал дело, в котором фигурирует Татаров, с НАБУ в СБУ.
  • НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

Соня Лукашова, УП
Темы: ТатаровкоррупцияСБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоИз Украины хотели вывезти культурные ценности на миллион долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым

Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся

На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

Все новости...
Татаров
В деле Татарова остался один день в следствие: суд не продлил сроки
НАБУ: Адвокаты пытаются отменить подозрение Татарову
Татаров в разгар Майдана получил награду от Януковича – Схемы
Последние новости
00:38
Канада заказала из Индии 500 000 доз вакцины AstraZeneca
00:10
Истек последний день дела Татарова: следствие и прокуратура его не закончили
23:52
фотоИз Украины хотели вывезти культурные ценности на миллион долларов
23:16
Степанов ожидает до 10 тысяч вакцинаций в сутки уже на этой неделе
22:45
Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской Covid-вакцины
22:22
От +15 до гололеда: синоптики показали погоду на неделю
21:58
Новости экономики: зарплаты растут, выдали первую ипотеку под 7%
21:46
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
21:28
Для повышения уровня жизни нужно углублять децентрализацию - Зеленский
21:10
Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым
Все новости...