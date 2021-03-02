Печерский суд разрешил задержать Шария – источник
Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, постановление было вынесено 25 февраля. Решение суда обжалованию не подлежит.
Шарий также есть в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия. Датой исчезновения указано 16 февраля 2021 года.
Что предшествовало: 25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.
Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".
Предыстория:
- 16 февраля блоггеру, который проживает в Испании, Анатолий Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан.
- По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
- Шарий на своей странице в Facebook написал, что теперь ему не надо лишний раз доказывать в ЕС, все дела на него в Украине - "чистая политика". Он заявил, что подозрение ему не вручено и повестка о вызове на допрос также.
- Черновицкий городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде, Министерстве юстиции и СНБО с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария как таких, которые продвигают интересы российского агрессора. То же сделали депутаты городского совета Ивано-Франковска.