Печерский суд разрешил задержать Шария – источник

Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, постановление было вынесено 25 февраля. Решение суда обжалованию не подлежит.

Шарий также есть в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия. Датой исчезновения указано 16 февраля 2021 года.

Что предшествовало: 25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".

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