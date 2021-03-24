Госдума приняла закон, который позволяет Путину идти на 5-й срок президента

На пленарном заседании 24 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, дает право президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства.

Источник: ТАСС

Детали: Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничения числа сроков, в течение которых одно и та же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет Путину занимать должность президента РФ еще два срока.

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