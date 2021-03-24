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Госдума приняла закон, который позволяет Путину идти на 5-й срок президента

Среда, 24 марта 2021, 11:07
Госдума приняла закон, который позволяет Путину идти на 5-й срок президента

На пленарном заседании 24 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, дает право президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства.

Источник: ТАСС

Детали: Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничения числа сроков, в течение которых одно и та же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его бывших президентских сроков.

Таким образом, эта норма позволяет Путину занимать должность президента РФ еще два срока.

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Предыстория: 

  • В мае 2018 года Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России.
  • 25 июня 2020 года в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. Ею хотят сделать неконституционными законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
  • СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.
  • Президент России Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.

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Темы: РосcияПутин
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