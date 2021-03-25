Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, который отвечает в Госдепе за политику в отношении Европы и Евразии, отмечает, что США готовы поддерживать Украину, но от ее властей нужны правильные действия и реформы.

Источник: Джордж Кент в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Эта администрация отдает приоритет борьбе с коррупцией и помогает демократиям процветать. Мы считаем, что демократии лучше всего подходят для решения вызовов 21 века, и это общее для украинцев и американцев.

Поэтому я думаю, что потребности понятны. Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия для реформ нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и оттягивает изменения, является истинным вызовом для украинцев.

США здесь, чтобы поддержать как партнер. Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам – будь то МВФ или США, будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и переменам".

Детали: Кент не связывает отсутствие прямых контактов президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского с предыдущим разговором действующего президента Украины с президентом Дональдом Трампом о делах против Байдена и его сына.

"Администрация Байдена примет правильное решение в интересах США, поэтому я бы не связывал эти две вещи", – сказал дипломат.

Он подтвердил, что доверие важно. По словам Кента, "Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами".

"Очевидно, доверие является двусторонним, и я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор", – сказал представитель Госдепа США.

"Но также важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины", – подчеркнул Кент.

"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – добавил он.

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