Китайскую вакцину CoronaVac закупили за государственные средства – Степанов

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первую партию вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которую в четверг доставят в Украину, закупили за счет государственных средств.

Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует министра здравоохранения Максима Степанова во время пресс-брифинга в Киеве

Прямая речь: "Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 000 доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин".

Детали: Степанов добавил, что кроме этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.

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