Китайскую вакцину CoronaVac закупили за государственные средства – Степанов
Четверг, 25 марта 2021, 15:01
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первую партию вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которую в четверг доставят в Украину, закупили за счет государственных средств.
Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует министра здравоохранения Максима Степанова во время пресс-брифинга в Киеве
Прямая речь: "Сегодня придет первая партия вакцины Sinovac в 215 000 доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин".
Детали: Степанов добавил, что кроме этого, Минздрав ожидает разрешения правительства Индии на экспорт вакцины CoviShield.
Предыстория:
- Группа компаний "Лекхим" заявила, что первая партия вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech прибудет в Украину вечером 25 марта.
- Ранее планировалось, что первая партия вакцин Sinovac Biotech (700 тысяч доз) поступит в начале марта. Всего компания должна поставить 1,9 млн доз этой вакцины.
- 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Covishield.
- Посольство Украины в Китае 25 марта сообщило, что первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech уже отправили в Украину.