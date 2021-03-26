ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ

Частная военная компания, связанная с экс-нардепом Семеном Семенченко, в последние годы работала в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского.

Источник: расследование "Следствия.Инфо" "Солдаты миллиардера"

Расследовательское агентство отмечает, что в феврале 2021 года члены организации "Донкорп Украина", которую контролирует Семен Семенченко, участвовавших в стрельбе на столичной стройплощадке.

Журналисты выяснили, что один из микроавтобусов, который задержала полиция после инцидента, принадлежит структуре "Донкорпа".

А со столичным строительством, где устроили стрельбу бойцы Семенченко, связан Михаил Киперман – друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

По данным агентства, заказчиками строительства на улице Казимира Малевича официально являются фирмы "Де Резорт Девелопмент" и "Строительное объединение "Мечта". Владельцы последнего, как свидетельствуют данные из госреестра, используют идентичный контактный номер с компанией Кипермана "Смарт Студент".

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом прослеживается через совладельца фирмы Артема Солоника – он раньше был директором компании "Орион Сервис", которой в то время владел товарищ Коломойского.

Также журналисты выяснили, что члены структуры Семенченко в 2020 году охраняли офис "Центрэнерго", после того как его вывезли в поселок Козин под Киевом. В то время государственную энергогенерирующую компанию возглавляло лояльное к Коломойскому руководство, а связанные с бизнесменом компании получали наибольшую выгоду от сотрудничества с "Центрэнерго".

По словам бывшего члена "Донкорп Украины" Евгения Сикоры, государственную компанию они начали охранять весной 2020 года, а официально договор со структурой Семенченко подписали в конце прошлого года.

Месяц назад "донкорповци" не пускали руководителя Фонда госимущества на территорию базы, тем самым блокируя смену менеджмента "Центрэнерго". Поэтому для того, чтобы туда попасть, Дмитрию Сенниченко пришлось привлекать силовиков.

Кроме того, журналисты узнали, что представители "Донкорп Украина" в конце 2019 года участвовали в митингах против руководства Нацбанка. В частности, против экс-главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Ранее заказчиком акций против НБУ Смолий публично называл непосредственно Игоря Коломойского.

По словам Сикоры , на акции они ходили совместно с другими организациями – одни стояли под Нацбанком, а "Донкорп" – под домами Рожковой и Смолия.

Что было раньше: 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), которого подозревают в создании военизированного вооруженного формирования во главе с экс-нардепом Семеном Семенченко и Евгением Шевченко, отправили под круглосуточный домашний арест.

Предыстория: