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7 лет тюрьмы для Стерненка: публикуем полный приговор суда

Среда, 24 февраля 2021, 15:43
7 лет тюрьмы для Стерненка: публикуем полный приговор суда

"Украинская правда" публикует текст приговора суда, назначевшего по 7 лет и 3 месяца тюрьмы экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку.

Источник: документ, полученный УП из источников в правоохранительных органах

Что было раньше: 23 февраля одесский суд по делу похищения и пыток человека назначил Стерненко и Демчуку по 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Вечером под Офисом президента несколько тысяч человек протестовали против заключения Стерненка.

Во время протестов в управление полиции забрали 24 человека. В них отобрали объяснения и отпустили.

Знать больше: Нападение на "Родину". За что Стерненко и его соратнику присудили 7 лет тюрьмы

Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Позже Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые напали на Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
  • В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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Темы: Стерненкосуд
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