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Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери

Воскресенье, 28 марта 2021, 17:33
Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери

Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису президента выкупить у него двери, разрисованные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Источник: обращение организации к ОП, опубликованное адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской в Facebook

Детали: В обращении на имя президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака говорится, что организация как художественная галерея занимается изучением современных арт-объектов и других произведений искусства, и ей стало известно о намерениях ОП реставрировать входные двери в здание Офиса президента.

Дословно: "Считаем, что такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а, следовательно, их реставрация будет фактическим уничтожением такого арт-объекта.

Учитывая вышесказанное, просим рассмотреть возможность оплатной передачи таких дверей нашей художественной галерее. Готовы предложить цену, которая будет на 10% превышать стоимость новых дверей, приобретенных на открытом аукционе (прозоро), или стоимость, которая будет согласована сторонами индивидуально".

 

Больше деталей: Вместе с тем, онлайн-версия фестиваля Senka, где продают и покупают произведения искусства, заявила, что двери на открытом аукционе удастся продать значительно дороже их номинальной стоимости.

Предыстория: 

  • 20 марта вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен. 22 марта фасад начали чистить от краски.
  • Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис президента только на один вечер одолжил телеканалу свою дверь.

Украинская правда
Темы: Офис президентакультураакции
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