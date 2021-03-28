Художественная галерея хочет выкупить у ОП разрисованные во время акции двери

Общественная организация "Речовий доказ" предложила Офису президента выкупить у него двери, разрисованные участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Источник: обращение организации к ОП, опубликованное адвокатом семей Небесной сотни Евгенией Закревской в Facebook

Детали: В обращении на имя президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака говорится, что организация как художественная галерея занимается изучением современных арт-объектов и других произведений искусства, и ей стало известно о намерениях ОП реставрировать входные двери в здание Офиса президента.

Дословно: "Считаем, что такие двери в указанном виде имеют художественную ценность, а, следовательно, их реставрация будет фактическим уничтожением такого арт-объекта.

Учитывая вышесказанное, просим рассмотреть возможность оплатной передачи таких дверей нашей художественной галерее. Готовы предложить цену, которая будет на 10% превышать стоимость новых дверей, приобретенных на открытом аукционе (прозоро), или стоимость, которая будет согласована сторонами индивидуально".

Больше деталей: Вместе с тем, онлайн-версия фестиваля Senka, где продают и покупают произведения искусства, заявила, что двери на открытом аукционе удастся продать значительно дороже их номинальной стоимости.

Предыстория: