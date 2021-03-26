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Зеленский обсудит с Макроном, Меркель и Путиным обострения на Донбассе

Пятница, 26 марта 2021, 19:55
Зеленский обсудит с Макроном, Меркель и Путиным обострения на Донбассе

Президент Владимир Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки" из-за гибели 4 украинских военных на Донбассе.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонней контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасности подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата. В ближайшее время я проведу разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки".

К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отвергнут на 100 шагов назад.

Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина.

Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но предпочтение Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту".

Предыстория: В пятницу на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассвойнанормандский формат
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