Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий под ОПУ

Понедельник, 29 марта 2021, 14:15
Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий под ОПУ
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам принять постановление об "осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента".

Источник: трансляция заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: "За" вынесения постановления в сессионный зал проголосовали 16 членов комитета. Воздержались - трое нардепов. Еще двое высказались против, речь идет о депутатах от фракции "Голос".

В случае принятия постановления Радою, то от правоохранительных органов будут требовать расследования и юридической оценки событий, произошедших во время акции сторонников Сергея Стерненко.

Также силовики должны будут изучить участие политических партий в акции под Офисом президента.

От Государственного управлении делами будут требовать предоставить информацию о размере причиненного зданию вреда и, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой.
  • Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
  • 21 марта проход в здание Офиса президента перекрыли правоохранители.
  • В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадамитингиСтерненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: