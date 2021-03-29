Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий под ОПУ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам принять постановление об "осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента".

Источник: трансляция заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: "За" вынесения постановления в сессионный зал проголосовали 16 членов комитета. Воздержались - трое нардепов. Еще двое высказались против, речь идет о депутатах от фракции "Голос".

В случае принятия постановления Радою, то от правоохранительных органов будут требовать расследования и юридической оценки событий, произошедших во время акции сторонников Сергея Стерненко.

Также силовики должны будут изучить участие политических партий в акции под Офисом президента.

От Государственного управлении делами будут требовать предоставить информацию о размере причиненного зданию вреда и, в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

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