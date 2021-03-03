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Илон Маск запускает Starship, вероятность взрыва 40%

Среда, 3 марта 2021, 20:20

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, готовит запуск десятого прототипа межпланетного мноразового корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома, Илон Маск в Twitter, сайт SpaceX

Детали: Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался около 20:50 по киевскому времени, но сейчас на стартовую площадку приехали специалисты SpaceX. Стартовое окно открыто до 2:00.

Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60% (предыдущие тесты, по оценке Маска, имели 33% на успех).

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Звездная база (Starbase) и построить там большой город.

 
Фото: SpaceX

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне. Участие в миссии для них будет бесплатным.

 

Что предшествовало: 16 февраля в Техасе завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.

В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 – ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.
  • 2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

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Микола Донєв, УП
Темы: космосИлон Маск


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