Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, осуществила запуск и посадку десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако вскоре после приземления прототип взорвался.

Источник: трансляция с космодрома

Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60% (предыдущие тесты, по оценке Маска, имели 33% на успех).

Детали: Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался в 20:50 по киевскому времени, но подготовка была прервана из-за необходимости технических работ на стартовой площадке.

В 22:14 запуск был отменен за одну десятую секунды до старта. SpaceX сообщила, что вторая попытка, возможно, состоится в 00:50.

Илон Маск сообщил, что причина прерывания была в слишком строгой настройке параметров двигателей космического корабля. Изобретатель подтвердил, что вторая попытка состоится. Отметим, что стартовое окно остается открытым до 2:00 4 марта.

Момент прерывания запуска.

Abort.



Raptor out of bounds thrust.



And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh