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Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд

Вторник, 30 марта 2021, 14:45
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд
Фото с Facebook Стерненко

Апелляционные жалобы в уголовном деле по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука поступили в Одесский апелляционный суд.

Источник: пресс-служба Одесского апелляционного суда

Дословно: "29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко... и Руслана Демчука..., с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 феврал 2021 в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука".

Детали: Сообщается, что определили состав коллегии судей: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Сообщается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 УПК.

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Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Соглачно приговору, Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступления: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.

Украинская правда

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Темы: СтерненкосудОдесса
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