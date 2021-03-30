Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд

Апелляционные жалобы в уголовном деле по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука поступили в Одесский апелляционный суд.

Источник: пресс-служба Одесского апелляционного суда

Дословно: "29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко... и Руслана Демчука..., с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 феврал 2021 в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука".

Детали: Сообщается, что определили состав коллегии судей: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Сообщается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 УПК.

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