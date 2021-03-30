Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд

Вторник, 30 марта 2021, 14:45
Фото с Facebook Стерненко

Апелляционные жалобы в уголовном деле по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука поступили в Одесский апелляционный суд.

Источник: пресс-служба Одесского апелляционного суда

Дословно: "29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко... и Руслана Демчука..., с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 феврал 2021 в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука".

Детали: Сообщается, что определили состав коллегии судей: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.

Сообщается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 УПК.

Знать больше Нападение на "Родину". За что Стерненко и его соратнику присудили 7 лет тюрьмы

7 лет тюрьмы для Стерненко: публикуем полный приговор суда

Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко

Предыстория:

  • 23 февраля одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Соглачно приговору, Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
  • Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
  • Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступления: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.

Украинская правда
Темы: СтерненкосудОдесса


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов

инфографикаРоссия стягивает войска к границе с Украиной – Хомчак

Рада приняла постановление "слуг" о российско-украинском вооруженном конфликте

видеоВласти Черновцов пошли на уступки торговцам, которые вышли на пикет из-за карантина

видеоПолиция составила протокол на участника акции под ОП за "фейковые военные награды"

Усиленный карантин во Львове продлили

Все новости...
Стерненко
Полиция составила протокол на участника акции под ОП за "фейковые военные награды"
Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий под ОПУ
Беспорядки под ОПУ: суд отправил киевского активиста под круглосуточный домашний арест
Последние новости
15:52
Из-за раскола в "Голосе" местных депутатов пугают лишением мандата – нардеп
15:46
Убийство байкера в Киеве: прокурор запросил 15 лет тюрьмы для обвиняемого
15:31
Растраты в Приватбанке: за экс-сотрудницу банка внесли 2,7 миллиона залога
15:05
Украина и еще 6 стран присоединились к санкциям ЕС за Навального
15:05
Рада поддержала выплату 8 тысяч для ФЛП и наемных работников
14:57
Почти 90% коек для больных COVID-19 в Харькове заняты
14:56
Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов
14:45
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд
14:44
В Хмельницкой области почти закончились койки для больных COVID
14:32
Украине нужен четкий план сокращения дефицита госбюджета – МВФ
Все новости...