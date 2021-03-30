Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд
Апелляционные жалобы в уголовном деле по обвинению экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и его соратника Руслана Демчука поступили в Одесский апелляционный суд.
Источник: пресс-служба Одесского апелляционного суда
Дословно: "29 марта в Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко... и Руслана Демчука..., с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненко, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 феврал 2021 в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука".
Детали: Сообщается, что определили состав коллегии судей: председательствующий судья Альбина Кадегроб, судьи: Руслан Котелевский и Вадим Прибылов.
Сообщается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статей 398, 399 УПК.
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Предыстория:
- 23 февраля одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Соглачно приговору, Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступления: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.