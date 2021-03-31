Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Путину снова идти в президенты

Совет Федерации одобрил закон, который в том числе дает право Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента России.

Источник: ТАСС со ссылкой на пленарное заседание СФ 31 марта

Детали: Отмечается, что ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции.

Согласно одной из них, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.

Таким образом, данная норма позволит Путину занимать должность президента еще два срока.

Согласно закону, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.

Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Кроме этого, закон вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы и запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение 5 лет со дня снятия или погашения судимости.

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