Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Путину снова идти в президенты
Совет Федерации одобрил закон, который в том числе дает право Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента России.
Источник: ТАСС со ссылкой на пленарное заседание СФ 31 марта
Детали: Отмечается, что ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции.
Согласно одной из них, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков.
Таким образом, данная норма позволит Путину занимать должность президента еще два срока.
Согласно закону, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.
Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".
Кроме этого, закон вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центризбиркома РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.
Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы и запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение 5 лет со дня снятия или погашения судимости.
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Предыстория:
- 20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.
- Сам Путин, выступая перед голосованием, заявил, что будто бы не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий президента РФ, но заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.
- 14 марта 2020 года Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции. А 3 июля Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.