Декан вуза требовал взятки за допуск к учебным полетам

Декана вуза в Кропивницком поймали на взятке в более $11 тысяч за допуск к учебным полетам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.

Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки - $ 5000.

Напомним: