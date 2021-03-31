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Декан вуза требовал взятки за допуск к учебным полетам

Среда, 31 марта 2021, 17:39
Декан вуза требовал взятки за допуск к учебным полетам

Декана вуза в Кропивницком поймали на взятке в более $11 тысяч за допуск к учебным полетам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.

Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки - $ 5000.

Напомним:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
  • СБУ сообщало, что командир экипажа перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Украинская правда

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Темы: Кропивницкийвзятка
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