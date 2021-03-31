Декан вуза требовал взятки за допуск к учебным полетам
Среда, 31 марта 2021, 17:39
Декана вуза в Кропивницком поймали на взятке в более $11 тысяч за допуск к учебным полетам.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах.
Преподавателя поймали в служебном кабинете во время передачи первой части взятки - $ 5000.
Напомним:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. Падение произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- СБУ сообщало, что командир экипажа перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
Украинская правда