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Youtube заблокировал трансляцию телеканала Медведчука

Пятница, 5 марта 2021, 19:24
Youtube заблокировал трансляцию телеканала Медведчука

На Youtube заблокировали трансляцию эфира телеканала Виктора Медведчука "112 Украина", против которого Украина ввела санкции.

Источник: telegram-канал подсанкционного NewsOne, трансляция нового канала журналистов Медведчука, 112ua.tv

Детали: В NewsOne заявили, что YouTube якобы не выдержал давления Зеленского, поэтому заблокировал трансляцию.

В эфире нового канала журналистов Медведчука во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась надпись, что Youtube заблокировал трансляцию "112".

 

Сейчас на ютуб странице "112 Украина" нет эфира канала, однако подключена трансляция "Первого независимого", который создали журналисты из санкционных телеканалов.

 

Предыстория: 

  • 29 января были наложены санкции на самолетынардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
  • СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

Читайте також: "Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій"

Украинская правда

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Темы: Медведчуксанкциипропаганда
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