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В Экваториальной Гвинее прогремели взрывы - 500 раненых, не менее 15 погибших

Понедельник, 8 марта 2021, 00:49

На военной базе в городе Бата (Экваториальная Гвинея) произошла серия взрывов - погибли не менее 15 человек, около 500 получили ранения.

Источник: Reuters , Associated Press, цитируя сообщение государственного телевидения Экваториальной Гвинеи TVGE, Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи в Twitter

Детали: Взрывы прогремели в 16:00 по местному времени 7 марта. Президент Экваториальной Гвинеи - Теодоро Обианг Нгема - заявил, что серия взрывов стала следствием халатности, связанной с использованием динамита в военной казарме.

В AP уточняют, что есть различия в данных о количестве погибших: TVGE сообщает о 20 погибших, Министерство здравоохранения страны - о 17, а в заявлении президента упоминается 15.

В Минздраве Экваториальной Гвинеи призвали сдавать кровь и попросили медиков-добровольцев обращаться в областную больницу Бата.

Посольство Испании в Малабо заявило, что граждане Испании должны оставаться в своих домах.

Темы: взрыв


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