Sky News: Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании
Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны.
Источник: Sky News
Детали: По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом событии депутатов парламента.
Sky News утверждает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.
Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам.
В Минобороны Британии надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Завтра им предоставят консультацию и поддержку. Зарплаты также будут выплачены вовремя.
Sky News также отмечает, что система подрядчика, которую вывели из строя, не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны.
Напомним:
- Северокорейские хакерские группы проникли во внутренние сети оборонных компаний Южной Кореи и похитили технические данные за последние 18 месяцев.