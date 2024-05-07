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 Sky News: Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании

Алена ИвашкивВторник, 7 мая 2024, 01:08
 Sky News: Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании

Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны. 

Источник: Sky News

Детали: По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом событии депутатов парламента.

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Sky News утверждает, что хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ преимущественно к именам и банковским реквизитам.

В Минобороны Британии надеются, что военные не будут беспокоиться о своей безопасности. Завтра им предоставят консультацию и поддержку. Зарплаты также будут выплачены вовремя.

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Sky News также отмечает, что система подрядчика, которую вывели из строя, не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны.

Напомним:

Темы: Великобританияхакеры
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