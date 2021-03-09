Третья волна: в Украине растет количество больных и госпитализированных с COVID

В первую неделю марта COVID поразил на 10 тысяч больше украинцев, чем в последнюю неделю февраля: с 1 по 7 марта в Украине COVID-19 заболели 54 666 человек, тогда как на позапрошлой неделе было чуть больше, чем 44 тысяч.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "За прошедшую неделю у нас в целом заболело 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, где было чуть больше, чем 44 тысяч. То есть почти на 10 тысяч больше нововыявленных больных мы зафиксировали за прошедшую неделю.

Мы существенно продолжаем увеличивать количество тестирований. За прошедшую неделю диагностическим методом – это метод ПЦР и экспресс-тесты – мы сделали 373,5 тысячи тестирований.

Как и остальные страны мира, уже несколько дней, почти неделю подряд мы фиксируем рост числа больных – и как следствие рост количества госпитализированных людей. На утро понедельника (8 марта – ред.) в наших больницах находились 26 525 человек.

Сейчас как во всем мире, так и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Украина не является исключением. И для нас это не стало неожиданностью. Мы готовились к ней, в том числе, укрепляя нашу медицинскую систему".