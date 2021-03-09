Третья волна: в Украине растет количество больных и госпитализированных с COVID

В первую неделю марта COVID поразил на 10 тысяч больше украинцев, чем в последнюю неделю февраля: с 1 по 7 марта в Украине COVID-19 заболели 54 666 человек, тогда как на позапрошлой неделе было чуть больше, чем 44 тысяч.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Минздраве

Прямая речь: "За прошедшую неделю у нас в целом заболело 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, где было чуть больше, чем 44 тысяч. То есть почти на 10 тысяч больше нововыявленных больных мы зафиксировали за прошедшую неделю.

Мы существенно продолжаем увеличивать количество тестирований. За прошедшую неделю диагностическим методом – это метод ПЦР и экспресс-тесты – мы сделали 373,5 тысячи тестирований.

Как и остальные страны мира, уже несколько дней, почти неделю подряд мы фиксируем рост числа больных – и как следствие рост количества госпитализированных людей. На утро понедельника (8 марта – ред.) в наших больницах находились 26 525 человек.

Сейчас как во всем мире, так и в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Украина не является исключением. И для нас это не стало неожиданностью. Мы готовились к ней, в том числе, укрепляя нашу медицинскую систему".

Детали: Глава МОЗ рассказал также, что в Украине обнаружили "британский" штамм коронавируса, который считают более опасным. Его обнаружил Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского.

Степанов отметил, что мутировавший британский и южноафриканский штаммы коронавируса SARS CoV 2 отличаются коротким инкубационным периодом в 1-3 дней, в три раза большей заразностью, уменьшением доли бессимптомных больных или легких форм заболевания, высокой смертностью.

Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему.

В мире также существенно выросла доля повторных заболеваний, которая колеблется от 4% до 18% от общего количества новых заболеваний, сказал глава Минздрава

У 52-76% пациентов фиксируется выраженный постковидний синдром, который длится от 3-х до 6-ти месяцев, добавил Степанов.

Напомним: По количеству новых случаев COVID-19 сейчас Украина на 3-м месте в Европе и на 11-м месте в мире.

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