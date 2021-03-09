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Критическая ситуация с COVID в Ивано-Франковске, мэр просит еще места для больных

Вторник, 9 марта 2021, 11:39
Критическая ситуация с COVID в Ивано-Франковске, мэр просит еще места для больных

В Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook

Прямая речь: "Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов.

Ситуация в городе критическая, имеем самую большую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений – сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали.

Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид".

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Темы: Ивано-ФранковскИвано-Франковская областькоронавирусCovid-2019медицина
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