У Зеленского ответили на петицию по поводу ликвидации ОАСК

На сайте президента Владимира Зеленского появился ответ на петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Источник: пресс-служба Зеленского

Дословно: "Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно части второй статьи 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия".

Детали: Отмечается, что президент поручил начать консультации с ВСП "для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос ОАСК и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

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