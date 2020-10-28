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У Зеленского ответили на петицию по поводу ликвидации ОАСК

Среда, 28 октября 2020, 21:56

На сайте президента Владимира Зеленского появился ответ на петицию с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Источник: пресс-служба Зеленского

Дословно: "Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно части второй статьи 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия".

Детали: Отмечается, что президент поручил начать консультации с ВСП "для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос ОАСК и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпетицияОАСК


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