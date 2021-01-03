Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Согласно норм языкового закона, сдавать экзамен по украинскому должны будут прежде всего государственные служащие и лица, вступающие в гражданство. Однако есть исключения.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24", которого цитирует Укринформ

Детали: По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание государственного языка будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

Прямая речь: "То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны.

Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен - УП), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры".

Предыстория: 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

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Напомним: