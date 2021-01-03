Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Воскресенье, 3 января 2021, 12:37
Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Согласно норм языкового закона, сдавать экзамен по украинскому должны будут прежде всего государственные служащие и лица, вступающие в гражданство. Однако есть исключения.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24", которого цитирует Укринформ

Детали: По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание государственного языка будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

Прямая речь: "То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны.

Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен - УП), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры".

Предыстория: 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

Читайте также: Mova is... Закон о языке в цифрах

Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Напомним:

  • С 16 января 2021 вступит в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами на государственном языке.
  • При этом секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января применять штрафы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: