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Чиновникам придется сдавать экзамен по украинскому языку, но не всем

Воскресенье, 3 января 2021, 13:37

Согласно норм языкового закона, сдавать экзамен по украинскому должны будут прежде всего государственные служащие и лица, вступающие в гражданство. Однако есть исключения.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24", которого цитирует Укринформ

Детали: По словам языкового омбудсмена, прежде всего экзамен на знание государственного языка будет касаться тех, кто претендует на государственную службу. Речь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

Прямая речь: "То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это те граждане, которые получают гражданство. Это граждане других стран, которые сдав госэкзамен, имеют право получить гражданство нашей страны.

Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать (языковой экзамен - УП), по крайней мере в 2021 году. Возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры".

Предыстория: 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского.

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Напомним:

  • С 16 января 2021 вступит в силу 30 ст. языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами на государственном языке.
  • При этом секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января применять штрафы.

Темы: языкзаконодательство


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