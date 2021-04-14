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Совбез РФ озвучил версию "нападения Украины на Россию"

Среда, 14 апреля 2021, 16:00
Совбез РФ озвучил версию нападения Украины на Россию
Фото РИА Новости

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина якобы может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, и может готовить теракты в РФ и других странах.

Источник: РИА Новости со ссылкой на выступление Патрушева на совещании в аннексированном Севастополе  

Прямая речь: "Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране…. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники".

Детали: Патрушев также заявил, что в Украине при поддержке западных стран якобы "появились центры подготовки диверсионно-разведывательных групп, которые, возможно, будут готовить теракты в России и других странах".

По его словам, США за последние дни якобы отправили в Украину более 5 военно-транспортных самолетов.

Патрушев заявил, что Штаты поставляют Украине летальное вооружение, обучают военнослужащих, "усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств".

Секретарь Совбеза России считает, что "недружественные и деструктивные действия в отношении России необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права".

Upd. Также Патрушев, которого цитирует российский "Интерфакс" сообщил, что российские власти ожидают в оккупированном Крыму теракты.

Прямая речь Патрушева: "На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это была 11-потеря за две недели. 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук.

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Темы: РосcияДонбассвойна
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