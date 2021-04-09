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Боевые корабли США зайдут в Черное море на следующей неделе

Пятница, 9 апреля 2021, 15:29
Фото U.S. Navy

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут находиться в Черном море до 4 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Дословно МИД Турции: "15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая".

Детали: Конвенция Монтре с 1936 года позволяет Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

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Темы: СШАЧерное мореармия


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