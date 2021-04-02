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Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда

Пятница, 2 апреля 2021, 15:01
Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда

Прокуроры направили в суд дело о попытке дать руководству НАБУ и САП пять миллионов долларов взятки за то, чтобы "отмазать" от наказания бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Источник: сайт Национального антикоррупционного бюро

Детали: В деле трое подозреваемых:

  • первый заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко;
  • один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским;
  • экс-руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы, доверенное лицо Злочевского.

12-13 июня 2020 года НАБУ и САП разоблачили их "на горячем" сразу после вручения 5 млн долларов для дальнейшей передачи руководителю САП (тогда Назар Холодницкий), чтобы тот закрыл уголовное производство против Злочевского, которого подозревали в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного Реал банку, и легализации этих средств.

Всех троих задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении и самому Злочевскому.

Предыстория: Летом 2020 стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт дачи бывшим министром и владельцем Burisma Holdings Злочевским огромной взятки руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому. Тогда говорили о попытке подкупа на 6 млн долларов.

1 декабря 2020 года правоохранители завершили расследование этого дела.

Расследование в отношении организатора преступления Злочевского было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Украинская правда

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Темы: ЗлочевскийвзяткаНАБУАнтикоррупционная прокуратураХолодницкий
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