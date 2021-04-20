О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили "без лишних эмоций" – Резников

Политические советники нормандской четверки во время встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию франко-германских кластеров по выполнению Минских договоренностей и соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Сегодня речь шла о кластерах, соответственно, как видении возможности реализации Минских договоренностей и о вопросах обеспечения соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного".

Детали: По словам Резникова, переговоры политических советников состоялись в режиме конструктивного рабочей атмосферы.

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций", – сказал представитель Украины в ТКГ.

"Поэтому я с уважением отношусь к мужеству наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", – добавил он.

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