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О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили "без лишних эмоций" – Резников

Вторник, 20 апреля 2021, 09:06
О кластерах и прекращении огня на Донбассе говорили без лишних эмоций – Резников

Политические советники нормандской четверки во время встречи 19 апреля в формате видеоконференции обсудили имплементацию франко-германских кластеров по выполнению Минских договоренностей и соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Не раскрывая конфиденциальности переговоров, отмечу две главные вещи, которые обсуждались и которые были анонсированы президентом Зеленским в Париже. Сегодня речь шла о кластерах, соответственно, как видении возможности реализации Минских договоренностей и о вопросах обеспечения соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного".

Детали: По словам Резникова, переговоры политических советников состоялись в режиме конструктивного рабочей атмосферы.

"Мое впечатление от сегодняшней встречи политических советников нормандского формата: была абсолютно рабочая атмосфера, без каких-либо особых или лишних эмоций", – сказал представитель Украины в ТКГ.

"Поэтому я с уважением отношусь к мужеству наших посредников – представителей Германии и Франции, которым приходится иногда все-таки сдерживать вероятность повышения эмоций, терпеть. Это хорошие посредники, они друзья Украины", – добавил он.

Предыстория:

  • "Кластеры для имплементации Минских соглашений" – это документ, который уже несколько месяцев разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Он призван согласовать взгляд на последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую Киев и Москва видят по-разному.
  • 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в Париже по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что 19 апреля политические советники лидеров "нормандской четверки" обсудят предложения к франко-германским кластерам по выполнению Минских договоренностей и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.
  • 19 апреля во время переговоров советников "нормандской четверки" стороны обсудили кластеры по выполнению Минских соглашений и договорились продолжать работу над их согласованием.
  • По результатам встречи было согласовано экстренное заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности на 20 апреля.
  • А следующую встречу советников глав государств "нормандской четверки" предложили провести на линии разграничения.

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Темы: нормандский форматДонбассМинские соглашенияТКГ
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