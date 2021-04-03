Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США отменили санкции против Международного уголовного суда

Суббота, 3 апреля 2021, 01:50

Президент США Джо Байден подписал указ об отмене санкций против сотрудников Международного уголовного суда, которые ввел Дональд Трамп.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует заявление госсекретаря Энтони Блинкена

Детали: В пятницу США сняли санкции с прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополнения и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Заявление, опубликованное Блинкеном, отменяет санкции, наложенные на представителей суда из-за расследования того, совершали ли американские силы военные преступления в Афганистане.

В своем заявлении Блинкен отметил, что Государственный департамент также прекратил ограничения визового режима для части персонала МКС введенные в 2019 году, и добавил: "Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными".

Блинкен также заявил, что Вашингтон хотя и отменяет санкции, однако продолжает "категорически не соглашаться с действиями суда по ситуации в Афганистане и Палестине".

Предыстория:

  • Соединенные Штаты в сентябре 2020 года ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды в связи с ее расследованием того, совершали ли американские войска военные преступления в Афганистане.
  • ЕС назвал введенные Вашингтоном санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), в том числе прокурора, беспрецедентным и неприемлемым шагом.

Темы: СШАсанкциисуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов

Ситуацию в сфере здравоохранения и вопрос вакцинации вынесут на СНБО - источник

Новости 2 апреля: разговор Байдена с Зеленским, агрессия РФ

списокВ СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Порошенко о разговоре Зеленского с Байденом: "Вакцина" от российского агрессора

Зеленский: Ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды

Все новости...
США
Наезд авто и выстрелы у Капитолия в США: ранены 3 человека, в том числе полицейские
Белый дом рассказал, о чем Байден говорил с Зеленским
США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии
Последние новости
03:18
фотоНа заброшенном заводе в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов
02:37
В Берлине и Гамбурге ввели комендантский час ночью
01:50
США отменили санкции против Международного уголовного суда
00:48
После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников
00:24
В Мали террористы напали на базу ООН, погибли 4 миротворца
23:47
Довыборы в Раду: на 20 участках пересчитают голоса
23:29
Зеленский провел большое тайное совещание с генералами – Данилов
22:45
Германия следит за ситуацией на российско-украинской границе
22:27
Украина обратилась к ООН относительно обострения на Донбассе
21:59
Новости экономики: "труба Медведчука", Нацфонд инвестиций
Все новости...