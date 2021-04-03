США отменили санкции против Международного уголовного суда

Президент США Джо Байден подписал указ об отмене санкций против сотрудников Международного уголовного суда, которые ввел Дональд Трамп.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует заявление госсекретаря Энтони Блинкена

Детали: В пятницу США сняли санкции с прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда и руководителя отдела юрисдикции, взаимодополнения и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Заявление, опубликованное Блинкеном, отменяет санкции, наложенные на представителей суда из-за расследования того, совершали ли американские силы военные преступления в Афганистане.

В своем заявлении Блинкен отметил, что Государственный департамент также прекратил ограничения визового режима для части персонала МКС введенные в 2019 году, и добавил: "Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными".

Блинкен также заявил, что Вашингтон хотя и отменяет санкции, однако продолжает "категорически не соглашаться с действиями суда по ситуации в Афганистане и Палестине".

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