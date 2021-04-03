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Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm

Суббота, 3 апреля 2021, 12:11
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm

В Грузию доставлены 100 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства Sinopharm.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вакцины прибыли утром, 3 апреля, спецрейсом в Международный аэропорт Тбилиси.

Условия хранения этой вакцины: +2 и +8 градусов.

Sinopharm ожидает разрешения Всемирной организации здравоохранения, которое, как ожидается, будет получено до середины текущего месяца.

По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, процесс иммунизации вакциной Sinopharm начнется после получения им разрешения ВОЗ.

На этом этапе прививки вакциной Sinopharm будут доступны людям старше 55 лет и медперсоналу.

Sinopharm требует вакцинации двумя дозами с интервалом в 21 день.

Напомним, первой в Грузию прибыла партия из 43,2 тысяч доз AstraZeneca, что по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX.

В конце марта в Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

Темы: Грузиявакцинация
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