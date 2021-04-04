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В Болгарии проходят парламентские выборы

Воскресенье, 4 апреля 2021, 11:07

В воскресенье болгары идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый парламент через несколько месяцев после антиправительственных протестов и на фоне всплеска коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское агентство Novinite.

12000 избирательных участков открылись в 7 утра и закроются в 20.00.

Голосование рассматривается как референдум о судьбе премьер-министра Бойко Борисова. 61-летний политик возглавляет правоцентристскую партию ГЕРБ уже более десяти лет и сейчас надеется выиграть свой четвертый срок в должности.

Поддержка Борисова дома и за рубежом начала разрушаться после того, как тысячи людей вышли на улицы, обвинив его правительство в сговоре с олигархами, в невозможности устранить коррупцию и бедность и пересмотреть судебную систему.

Западные партнеры неоднократно критиковали балканскую страну за коррупцию и недостатки верховенства права и свободы СМИ.

Однако последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что, хотя голосования может создать раздробленный парламент, который будет бороться за избрание нового правительства, партия ГЕРБ Борисова в конечном итоге будет иметь наибольшую фракцию.

По прогнозам, несколько меньших групп, которые поднялись на волне сильных антиправительственных настроений, впервые пройдут 4-процентный барьер.

Несмотря на критику оппозиции неэффективной реакции правительства на пандемию, голосование за действующих руководителей может быть усилено ожидаемой ниже явкой из-за страха заражения и отсутствие голосования по почте.

Темы: виборыБолгария


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