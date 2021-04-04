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В Британии схему с ковид-паспортами испытают на футбольных матчах

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:04

Правительство Великобритании планирует испытать схему ковид-паспортов, чтобы обеспечить безопасное возвращение спортивных матчей, конференций и ночных клубов в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В документах будет указываться информация о том, что человек был привит, недавно получил отрицательный тест или имеет естественный иммунитет.

Тестирования схемы продлятся до середины мая.

Испытания будут включать полуфинал и финал Кубка Англии на лондонском стадионе "Уэмбли", чемпионат мира по снукеру в Шеффилде, массовый пробег в "Хатфилд Хаус" в Хартфордшире и несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ в городе.

Первым пилотным событием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где участники аудитории будут проходить тест на Covid до и после шоу.

Профессор Иэн Бухан из Университета Ливерпуля поможет провести тестирование для испытаний в Ливерпуле. Он рассказал, что вакцинация не будет критерием для участия в этих мероприятиях.

Национальная служба здоровья работает над системой, которая позволит людям демонстрировать свой статус с помощью приложения или бумажного сертификата.

Правительство заявило, что также работает с клиническими и этическими экспертами по освобождению людей, которым прививки не рекомендуется.

В правительстве говорят, что не хотят, чтобы схема, которую он описывает как "сертификацию статуса Covid", использовалась в общественном транспорте или в основных магазинах.

Компании в Англии, которые могут открыть работу в ближайшие недели, включая пабы, рестораны и розничную торговлю, не является необходимым, пока не придется использовать эту систему.

Однако источники утверждают, что не исключается необходимость получения сертификата для сферы гостеприимства в будущем.

Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус


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