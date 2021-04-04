Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии схему с ковид-паспортами испытают на футбольных матчах

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:04
В Британии схему с ковид-паспортами испытают на футбольных матчах

Правительство Великобритании планирует испытать схему ковид-паспортов, чтобы обеспечить безопасное возвращение спортивных матчей, конференций и ночных клубов в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В документах будет указываться информация о том, что человек был привит, недавно получил отрицательный тест или имеет естественный иммунитет.

Тестирования схемы продлятся до середины мая.

Испытания будут включать полуфинал и финал Кубка Англии на лондонском стадионе "Уэмбли", чемпионат мира по снукеру в Шеффилде, массовый пробег в "Хатфилд Хаус" в Хартфордшире и несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ в городе.

Первым пилотным событием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где участники аудитории будут проходить тест на Covid до и после шоу.

Профессор Иэн Бухан из Университета Ливерпуля поможет провести тестирование для испытаний в Ливерпуле. Он рассказал, что вакцинация не будет критерием для участия в этих мероприятиях.

Национальная служба здоровья работает над системой, которая позволит людям демонстрировать свой статус с помощью приложения или бумажного сертификата.

Правительство заявило, что также работает с клиническими и этическими экспертами по освобождению людей, которым прививки не рекомендуется.

В правительстве говорят, что не хотят, чтобы схема, которую он описывает как "сертификацию статуса Covid", использовалась в общественном транспорте или в основных магазинах.

Компании в Англии, которые могут открыть работу в ближайшие недели, включая пабы, рестораны и розничную торговлю, не является необходимым, пока не придется использовать эту систему.

Однако источники утверждают, что не исключается необходимость получения сертификата для сферы гостеприимства в будущем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияВеликобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: