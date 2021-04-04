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Греция продлила ограничения на международные рейсы до 19 апреля

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:44
Греция продлила ограничения на международные рейсы до 19 апреля

Греция заявила в воскресенье, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно ограничений, пассажиры, летящие в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники находятся на карантине в течение семи дней. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, не придется проходить карантин после двустороннего соглашения о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.

Школы, рестораны и магазины второстепенной торговли в Греции закрыты, но власти планируют разрешить небольшим магазинам открыться с ограничениями с понедельника, а средние школы, как ожидается, возобновят занятия позже в этом месяце.

Греция зафиксировала 3080 новых инфекций в пятницу и 72 смерти. С момента начала пандемии она зарегистрировала более 273 000 случаев и чуть более 8300 смертей.

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Темы: Грециякарантинкоронавирус
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