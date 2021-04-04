Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Греция продлила ограничения на международные рейсы до 19 апреля

Воскресенье, 4 апреля 2021, 13:44

Греция заявила в воскресенье, что продолжает ограничения на внутренние рейсы до 12 апреля, а на международные - до 19 апреля, поскольку количество новых инфекций COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно ограничений, пассажиры, летящие в Грецию, должны пройти ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и пройти случайное тестирование на COVID-19.

Все иностранные путешественники находятся на карантине в течение семи дней. Израильским путешественникам, которые были полностью привиты по крайней мере за две недели до путешествия, не придется проходить карантин после двустороннего соглашения о туризме между двумя странами.

Большинство рейсов из стран, не входящих в Европейский Союз, запрещены, за исключением 10 стран, включая Великобританию.

Школы, рестораны и магазины второстепенной торговли в Греции закрыты, но власти планируют разрешить небольшим магазинам открыться с ограничениями с понедельника, а средние школы, как ожидается, возобновят занятия позже в этом месяце.

Греция зафиксировала 3080 новых инфекций в пятницу и 72 смерти. С момента начала пандемии она зарегистрировала более 273 000 случаев и чуть более 8300 смертей.

Темы: Грециякарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоПредприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве

Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы

Шевченко, проигравший Вирастюку, будет судиться из-за пересчета голосов

В Украине 13,7 тысяч новых случаев Covid, Харьковщина вышла в "лидеры"

Выборы на Франковщине: подсчет голосов завершили, Вирастюк обошел Шевченко

Главные новости субботы и ночи: обострение на Донбассе, COVID-рекорд

Все новости...
Греция
Министр обороны Турции обвинил Грецию в провокационном поведении
Греция будет бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19
Греция и Румыния могут ввести собственные паспорта вакцинации, чтобы облегчить туризм
Последние новости
14:12
"Инвестняни": Аграрии уже подали заявки на более 360 миллионов долларов
13:58
Бывшего наследного принца Иордании поместили под арест
13:44
Греция продлила ограничения на международные рейсы до 19 апреля
13:14
таблицаРаспространение Covid: Киев и 10 областей находятся в "красной" зоне
13:04
В Британии схему с ковид-паспортами испытают на футбольных матчах
12:51
Кабмин заполнил вакансию в наблюдательном совете Ощадбанка
12:24
видео, фотоПредприниматели выгнали полицию, которая хотела закрыть рынок в Николаеве
12:00
Министр обороны Турции обвинил Грецию в провокационном поведении
11:48
Эпидемия в Киеве: за сутки умерли 40 больных, сотни людей госпитализированы
11:07
В Болгарии проходят парламентские выборы
Все новости...