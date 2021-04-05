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На Львовщине разоблачили схему присвоения 20 млн с "Укрзализныци"

Понедельник, 5 апреля 2021, 15:18

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционный механизм хищения средств руководством регионального филиала "Львовская железная дорога", которые присвоили более 20 млн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Известно, что организовали сделку чиновники железной дороги и одного из заводов на востоке Украины.  Дельцы заказывали на предприятии продукцию по три раза завышенным ценам.  Только на одной из сделок злоумышленники "заработали" более 20 млн грн.

Оперативники задокументировали факт передачи через посредников должностным лицам "Львовской железной дороги" части "отката" в более 10,5 млн грн.

Во время обысков во Львове, Киеве и Краматорске изъяли бухгалтерию, компьютеры и "большую сумму наличных сомнительного происхождения".

Эту же схему планировали организовать с другими филиалами УЗ.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяСБУкоррупция


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