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Во Франковске мэр вместе с горожанами протестовали против локдауна

Понедельник, 5 апреля 2021, 18:21
Во Франковске мэр вместе с горожанами протестовали против локдауна

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив вместе с горожанами протестовал против карантинных ограничений "красной" зоны.

Источник: Facebook-страница Марцинкива

Прямая речь: "Вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали.

Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают".

Детали: Марцинкив сообщил, что в ОГА обещали проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов.

Поэтому вскоре будет известно как, когда и при каких условиях смогут работать промышленные рынки.

 
 
 
 
 

Предыстория:

  • Во вторник, 9 марта Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.
  • В ноябре 2020 года Марцинкив сначала противился карантина выходного дня, но потом все-таки ввел его.
  • В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.
  • С 22 по 28 февраля Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводила на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.
  • 2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.

Украинская правда
Темы: Ивано-ФранковсккарантинCovid-2019коронавируслокдаун
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