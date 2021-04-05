Во Франковске мэр вместе с горожанами протестовали против локдауна

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив вместе с горожанами протестовал против карантинных ограничений "красной" зоны.

Источник: Facebook-страница Марцинкива

Прямая речь: "Вместе с предпринимателями ходили в областную государственную администрацию - добиваться возможности, чтобы люди работали.

Долгий карантин истощает. Люди остаются без средств к существованию. Но "красную зону" у нас еще не прекращают".

Детали: Марцинкив сообщил, что в ОГА обещали проработать возможность возобновления работы - в течение 4 часов.

Поэтому вскоре будет известно как, когда и при каких условиях смогут работать промышленные рынки.

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