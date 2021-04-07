Кремль уклоняется от ответа, когда войска РФ отойдут от украинской границы
Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска "находятся в тех районах страны, где их нахождение необходимо и целесообразно".
Источник: Песков, которого цитирует российское издание РБК
Прямая речь: "Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным".
Детали: По словам Пескова, российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.
На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации войск".
Что было ранее: 5 апреля Песков заявил, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной "не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них".
Почему это важно: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области. Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем недавнем интервью заверил: "В случае агрессии РФ защитой украинской государственности будут заниматься почти все".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.
- Вооруженные силы России 6 апреля начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.
- Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что остаются непонятными действия России, которая стягивает войска к украинской границе.