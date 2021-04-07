Кремль уклоняется от ответа, когда войска РФ отойдут от украинской границы

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска "находятся в тех районах страны, где их нахождение необходимо и целесообразно".

Источник: Песков, которого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным".

Детали: По словам Пескова, российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации войск".

Что было ранее: 5 апреля Песков заявил, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной "не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них".

Почему это важно: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области. Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем недавнем интервью заверил: "В случае агрессии РФ защитой украинской государственности будут заниматься почти все".

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