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Кремль уклоняется от ответа, когда войска РФ отойдут от украинской границы

Среда, 7 апреля 2021, 17:24
Кремль уклоняется от ответа, когда войска РФ отойдут от украинской границы

Пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска "находятся в тех районах страны, где их нахождение необходимо и целесообразно".

Источник: Песков, которого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Еще раз повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает. И ни для кого не представляет угрозу. И Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным".

Детали: По словам Пескова, российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной "так долго", насколько это посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.

На вопрос о том, вернутся ли войска в места постоянной дислокации, Песков заявил, что не обладает "информацией относительно планов по дислокации и передислокации войск".

Что было ранее: 5 апреля Песков заявил, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной "не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для них".

Почему это важно: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области. Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем недавнем интервью заверил: "В случае агрессии РФ защитой украинской государственности будут заниматься почти все".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.
  • Вооруженные силы России 6 апреля начали контрольную проверку за зимний период обучения, в апреле планируют провести более 4 тысяч учений.
  • Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что остаются непонятными действия России, которая стягивает войска к украинской границе.

Темы: Росcиявойна
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