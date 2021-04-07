Данилов: Обострение зависит от Путина, в защиту Украины встанут все
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтверждает, что Россия имеет в Украине много шпионов и что у границ началась военная активизация.
Источник: Данилов в интервью Lb.ua
Прямая речь: "Россияне никогда войск своих оттуда (от границ Украины – ред.) не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов.
Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее...
Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации".
Детали: По словам секретаря СНБОУ, для Владимира Зеленского жизнь человека – самая большая ценность, а российскому президенту "людей не жалко".
Почему россияне "повышают градус" угрозы именно сейчас, ему сложно сказать, потому что есть "очень много факторов".
"Китайский ковид перевернул вверх дном весь мир. Определенные политические процессы, смена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов", – отметил Данилов.
Он подтвердил слова Путина, что у россиян в Украине "огромная агентура, тысячи людей информируют о состоянии дел".
"Мы это подтверждаем. Наши разведки, наши подразделения занимаются этими вопросами, мы отрабатываем очень многие вещи по этому поводу. Мы не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет бешеная в этом направлении", – сказал Данилов.
Секретарь СНБОУ заявил, что "у нас уже не та армия, которая была в 2014 году".
"Вы знаете, в каком состоянии россияне оставили нашу армию. А количество российской агентуры в Службе безопасности, Министерстве обороны была просто сумасшедшим", – отметил он.
Данилов также заверил: "В случае агрессии РФ защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Мы, украинцы, такие: когда происходит беда – встаем все".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе.