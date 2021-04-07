Данилов: Обострение зависит от Путина, в защиту Украины встанут все

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтверждает, что Россия имеет в Украине много шпионов и что у границ началась военная активизация.

Источник: Данилов в интервью Lb.ua

Прямая речь: "Россияне никогда войск своих оттуда (от границ Украины – ред.) не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов.

Будет ли обострение, зависит только от Путина. С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее...

Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации".

Детали: По словам секретаря СНБОУ, для Владимира Зеленского жизнь человека – самая большая ценность, а российскому президенту "людей не жалко".

Почему россияне "повышают градус" угрозы именно сейчас, ему сложно сказать, потому что есть "очень много факторов".

"Китайский ковид перевернул вверх дном весь мир. Определенные политические процессы, смена лидеров происходят в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов", – отметил Данилов.

Он подтвердил слова Путина, что у россиян в Украине "огромная агентура, тысячи людей информируют о состоянии дел".

"Мы это подтверждаем. Наши разведки, наши подразделения занимаются этими вопросами, мы отрабатываем очень многие вещи по этому поводу. Мы не можем публично отчитываться обществу, но, поверьте, работа идет бешеная в этом направлении", – сказал Данилов.

Секретарь СНБОУ заявил, что "у нас уже не та армия, которая была в 2014 году".

"Вы знаете, в каком состоянии россияне оставили нашу армию. А количество российской агентуры в Службе безопасности, Министерстве обороны была просто сумасшедшим", – отметил он.

Данилов также заверил: "В случае агрессии РФ защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Мы, украинцы, такие: когда происходит беда – встаем все".

Этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде 30 марта заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.