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В Хмельницкой области временно остановили движение пригородных поездов

Четверг, 8 апреля 2021, 12:55

 "Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Дословно: "По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.  Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку / высадку пассажиров на территории области не осуществлять".

Напомним: С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности вводится в Запорожской и Хмельницкой областях.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцякарантинкоронавирусХмельнитчина


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