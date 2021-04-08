В Хмельницкой области временно остановили движение пригородных поездов

"Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Дословно: "По решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Хмельницкой области "Укрзализныця" с 8 апреля временно отменяет курсирование пригородных поездов на территории области. Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку / высадку пассажиров на территории области не осуществлять".

Напомним: С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности вводится в Запорожской и Хмельницкой областях.