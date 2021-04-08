Прививать китайской вакциной CoronaVac начнут с 10 апреля – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что прививать вакциной CoronaVac в Украине начнут с 10 апреля.

Источник: Степанов в эфире "24 Украина", пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовыми документами, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки.

После 10 апреля он закончится - и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок".

Детали: Первая партия вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта.

Сейчас Украина получила 215 тыс. доз из заказанных 1,915 млн доз препарата.

Лабораторный контроль вакцины осуществляет Гослекслужба и государственный экспертный центр Минздрава.

CoronaVac инактивированная вакцина - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям.

Предыстория:

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз, срок их годности истекает 23 июня 2021 года.

В середине марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцинAstraZeneca для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста темпов заражений коронавирусом в стране.

В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021 года, а также 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в феврале (эта поставка отложилась).

25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина имеет договоренности о поставках 22 млн доз вакцин против коронавируса AstraZeneca (Covieshild), Novavax, Sinovac, Pfizer.

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