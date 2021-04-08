"ЕС" и "Батькивщина" с помощью КС пытаются вернуть Тупицкого на работу

49 нардепов "Европейской солидарности" и "Батькивщины" внесли в Конституционный суд представление об обжаловании указов президента Владимира Зеленского относительно отстранения от должностей суддей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Источник: отдел коммуникаций КС, текст представления

Дословно: "В Конституционный суд поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции (конституционности) указов президента:

"Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 №607 / 2020,

"Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 26 февраля 2021 №79 / 2021,

"О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124 / 2021.

Авторы просят признать оспариваемые акты президента такими, которые не отвечают ряду норм Конституции".

Детали: Депутаты отмечают, что Конституция не только не предоставляет президенту права отстранения от должности судьи КС, но и вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КС с должности".

В представлении также отмечается, что президент, "фактически нарушая фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности, произвольно и по своему усмотрению поставил под сомнение возможность выполнять свои полномочия Тупицким и Касмининым, а также неконституционным способом с превышением своих полномочий отменил указы об их назначении, чем нарушил гарантии деятельности единственного органа конституционной юрисдикции – КС".

Также депутаты просят допустить к рассмотрению этого представления коллегу Сергея Власенко из "Батькивщины", а само производства признать неотложным из-за "угрозы дестабилизации КС".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.

Тупицкий объявил о созыве специального пленарного заседания КС на 12 апреля 2021 года.

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