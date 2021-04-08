У Зеленского говорят, что уже не удивляются угрозам Москвы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".

Источник: комментарий Подоляка, предоставленый "Украинской правде" от ОП

Прямая речь Подоляка: "Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления.

Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность".

"Украина точно не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния. Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остаётся неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны.

Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьёзно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир чётко видит".

Предыстория: