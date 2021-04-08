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У Зеленского говорят, что уже не удивляются угрозам Москвы

Четверг, 8 апреля 2021, 18:43

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".

Источник: комментарий Подоляка, предоставленый "Украинской правде" от ОП

Прямая речь Подоляка: "Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления.

Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность".

"Украина точно не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния. Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остаётся неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны.

Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьёзно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир чётко видит".

Предыстория:

  • В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведкаотчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовностьсамого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС


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