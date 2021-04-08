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У Зеленского говорят, что уже не удивляются угрозам Москвы

Четверг, 8 апреля 2021, 18:43
У Зеленского говорят, что уже не удивляются угрозам Москвы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя последние заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, заявил, что российская машина пропаганды работает "на усиление напряжения ситуации и на усиление давления".

Источник: комментарий Подоляка, предоставленый "Украинской правде" от ОП

Прямая речь Подоляка: "Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления.

Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность".

"Украина точно не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния. Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остаётся неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны.

Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьёзно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир чётко видит".

Предыстория:

  • В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.
  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил УкраиныРуслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведкаотчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовностьсамого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС
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