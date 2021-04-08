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Парламент Молдовы рассмотрит создание комиссии для выяснения обстоятельств похищения Чауса

Четверг, 8 апреля 2021, 20:07

Парламент Молдовы на заседании 9 апреля рассмотрит предложение о создании следственной комиссии для выявления обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Предложила создать следственную комиссию партия социалистов Молдовы, которая обвиняет Службу информации и безопасности, а также президента Майю Санду в том, что они знали о похищении судьи.

Несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

Кулеба заявил, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Деньги судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдавским правоохранителям, попросив убежища. Молдавские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

Темы: Молдова
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