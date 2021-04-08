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Парламент Молдови розгляне створення комісії для з’ясування обставин викрадення Чауса

Четвер, 8 квітня 2021, 20:07

Парламент Молдови на засіданні 9 квітня розгляне пропозицію про створення слідчої комісії для виявлення обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Запропонувала створити слідчу комісію партія соціалістів Молдови, яка звинувачує Службу інформації і безпеки, а також президентку Маю Санду в тому, що вони знали про викрадення судді.

Кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Кулеба заявив, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Кошти суддя сховав у скляних банках, які закопав у дворі власного дому. Однак Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку. Молдавські журналісти-розслідувачі стверджують, що втеча відбулася за сприяння тодішнього керівництва України.

Теми: Молдова


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