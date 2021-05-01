Антоненко выплатят компенсацию, если признают невиновным – министр

Обвиняемый по делу убийства Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Да, безусловно... За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация... есть соответствующие процедурные гарантии.

Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет".

Детали: Малюська заявил, что считает целесообразным установить лимит пребывания в следственных изоляторах для обвиняемых, чья вина не доказана длительное время.

Прямая речь: "Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю... что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах длительное время. У нас были случаи, когда человек, в отношении которого проводилось судебное разбирательство, сидел в СИЗО более 10 лет... То есть нет приговора, он невиновен с точки зрения закона и он сидел длительное время.

Поэтому, безусловно, практика, что в течение определенного периода – пусть это будет два года, год – если нет приговора, человека нужно выпускать, если он не опасен для общества. Очевидно, что суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения (в отношении Антоненко – ред.)".

"Мы даже законопроект соответствующий подали о том, что должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО... Должно быть быстрое рассмотрение уголовного производства. Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, является невиновным или уголовное производство разваливается и нет перспектив, то есть что его признают обязательно невиновным. Это означает, что судебное разбирательство затянулось, оно является чрезмерным, и человек, который не признан виновным, не должен страдать".

Что предшествовало: 30 апреля суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, который находился в СИЗО с декабря 2019 года.

Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.

Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

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