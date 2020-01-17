Несколько военных говорят, что подозреваемая по делу убийства журналиста Павла Шеремета медсестра Яна Дугарь работала в госпитале в Донецкой области, когда якобы должна была готовить преступление в Киеве.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь свидетеля Дениса Громова: "16-го июля 2016 года получил ранения, после чего меня отправили в город Курахово, в госпиталь, после чего меня перевели в 66 армейский госпиталь в городе Красноармейск (где работала Дугарь – УП). Яна и была та медсестра , которая подошла ко мне. Когда врач назначил препараты, уколы, капельницы, то это делала именно Яна...

Я даже не знал, что ее зовут Яна, до всех этих событий, я просто ее запомнил в лицо... Я находился в госпитале с 16 по 18 число. Я ее не видел каждую секунду, каждую минуту, но я ее видел каждый день".

Денис Громов фото: соня лукашова, уп

Прямая речь свидетеля Петра Плебеновича: "Яну впервые увидел 17 июля 2016 года. Она мне ставила капельницу в городе Красноармейск.

После того, как я получил ранения 16 июля, меня отправили в Курахово, и дальше меня отправили в Красноармейск. И там я с ней познакомился, она мне ставила капельницу...

На следующий день она мне снова ставила капельницы, делали уколы, потому что у меня появились сильные боли".

Петро Плебенович фото: соня лукашова, уп

Детали: По версии следствия, Дугарь 15 и 18 июля 2016 року фотографировала камеры видеонаблюдения в Киеве, вблизи места проживания Павла Шеремета.

17 января Печерский райсуд Киева продолжил рассматривать ходатайство защиты об отмене домашнего ареста Яны Дугарь.

Оба военных выступили во время заседания в качестве свидетелей защиты. Они заверили, что кроме описанных ими событий в госпитале не общались с подозреваемой.

Военные говорят, что узнали об обвинениях в сторону Дугарь из СМИ.

Также в суде выступили люди, которые попросили отдать подозреваемой им на поруки. Один из них, военный из бригады, где служит Дугар, Алексей Пастернак заявил, что через домашний арест девушке не выплачивают заработную плату.

Также медсестру хотят взять на поруки нардепы от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Бондарь, от "Слуги народа" Виктория Вагнер, ексдепутатка Оксана Корчинская, волонтер Маруся Зверобой и другие.

Суд отложил заседание до 24 января из-за того, что из Апелляционного суда Киева не успели передать метериали дела.

Дополнено: Позже, на другом заседании также выступил боец Сергей Хомицкий. Он рассказал, что тоже видел Дугарь 17-18 июля 2016 года в госпитале.

Прямая речь свидетеля Хомицкого: "Когда я сидел, шел доктор и сзади шла Яна. У нее специфическая походка, она как спортсменка ходит, и плюс у нее на руке татуировка".

Сергей Хомицкий фото: соня лукашова, уп

Что было раньше: На предыдущем заседании на стороне защиты выступили еще два свидетеля, медсестра и санитарка, которые в июле 2016 года работали вместе с Яной Дугар.

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