Медведчук явился в Офис генпрокурора
Кум Путина председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду прибыл в Офис генерального прокурора.
Источник: стрим журналистов в Facebook из-под стен ОГП
Детали: Медведчук объяснил журналистам, почему появился: мол, 11 мая он находился на отдыхе с женой в соседней области. О подозрении узнал из СМИ, снова заявил о "репрессиях и незаконном преследовании".
По сути подозрения он говорить отказался, поскольку, мол, ему ее не вручено. О месторождении "Глубокая" в оккупированном Крыму, на котором он, по данным следствия, при содействии русских, планировал незаконно добывать нефть и газ, Медведчук, по его словам, не слышал.
Относительно аудиозаписей, опубликованных силовиками, политик сказал, что их "не слушал", но подтвердил, что с заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком говорил неоднократно.
Председатель политсовета ОПЗЖ заверил, что бежать из Украины не будет, и даже к содержанию под стражей готов.
Медведчук сказал, что прибыл в ОГП со своими адвокатами и готов защищаться. На крыльце Офиса генпрокурора его также встречали однопартийцы, в частности Илья Кива и Вадим Рабинович.
Предыстория:
- 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Местонахождение Медведчука не установлено, поэтому СБУ принимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о содержании под стражей. Козак, по данным СБУ, находится в России.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
- 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука.