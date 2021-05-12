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Медведчук явился в Офис генпрокурора

Среда, 12 мая 2021, 16:33

Кум Путина председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в среду прибыл в Офис генерального прокурора.

Источник: стрим журналистов в Facebook из-под стен ОГП

Детали: Медведчук объяснил журналистам, почему появился: мол, 11 мая он находился на отдыхе с женой в соседней области. О подозрении узнал из СМИ, снова заявил о "репрессиях и незаконном преследовании".

По сути подозрения он говорить отказался, поскольку, мол, ему ее не вручено. О месторождении "Глубокая" в оккупированном Крыму, на котором он, по данным следствия, при содействии русских, незаконно добывал нефть и газ, Медведчук, по его словам, не слышал.

Председатель политсовета ОПЗЖ заверил, что бежать из Украины не будет, и даже к содержанию под стражей готов.

Медведчук сказал, что прибыл в ОГП со своими адвокатами и готов защищаться. На крыльце Офиса генпрокурора его также встречали однопартийцы, в частности Илья Кива и Вадим Рабинович.

Валентина Романенко, УП
Темы: Медведчук


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